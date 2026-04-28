Doosan Heavy Industries and Construction Aktie

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WKN: 541424 / ISIN: KR7034020008

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Doosan Heavy Industries and Construction vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Doosan Heavy Industries and Construction wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 126,40 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Doosan Heavy Industries and Construction -108,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Doosan Heavy Industries and Construction im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4.204,04 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.748,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,15 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 657,91 KRW je Aktie, gegenüber 132,00 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 17.699,79 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 17.057,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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