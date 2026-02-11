Doosan Corporation Aktie
WKN: 956268 / ISIN: KR7000150003
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Doosan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Doosan lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2647,287 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Doosan noch -9192,000 KRW je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5.398,69 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Doosan einen Umsatz von 5.199,80 Milliarden KRW eingefahren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16040,98 KRW, gegenüber -12715,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 19.641,78 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18.132,87 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
