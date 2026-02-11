Doosan Corporation Aktie
Ausblick: Doosan präsentiert Quartalsergebnisse
Doosan präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -8435,000 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -9142,000 KRW je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5.417,50 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.199,80 Milliarden KRW in den Büchern standen.
10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16670,95 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -12665,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19.667,63 Milliarden KRW, gegenüber 18.132,87 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.
