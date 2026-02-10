Ausblick: Doosan Robotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Doosan Robotics gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Doosan Robotics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -135,906 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -357,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 29,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 14,91 Milliarden KRW gegenüber 11,49 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -583,044 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -564,000 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 39,96 Milliarden KRW, gegenüber 46,83 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at