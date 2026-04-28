Doosan Corporation Aktie
WKN: 956268 / ISIN: KR7000150003
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Doosan stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Doosan veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2874,86 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1327,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,05 Prozent auf 4.816,58 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.298,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20382,30 KRW, gegenüber 4230,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 21.138,72 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 19.784,14 Milliarden KRW generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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