Doosan Corporation Aktie

WKN DE: A0M7KS / ISIN: KR7000151001

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Doosan zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Doosan lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Doosan die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -740,000 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Doosan noch -4962,000 KRW je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4.517,02 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.878,51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12735,93 KRW je Aktie, gegenüber -12665,000 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 19.504,98 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 18.132,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

