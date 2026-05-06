Ausblick: Dorel Industries A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dorel Industries A wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,789 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Dorel Industries A mit einem Umsatz von insgesamt 407,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,34 Prozent verringert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,578 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -6,100 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,60 Milliarden CAD, gegenüber 1,66 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at