Dorel Industrie a Aktie

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WKN DE: A0M18Q / ISIN: CA25822C3049

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Dorel Industries A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dorel Industries A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,491 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,000 CAD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 411,2 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Dorel Industries A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 384,6 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -2,468 CAD, gegenüber -6,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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