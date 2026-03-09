Dorel Industrie a Aktie

Dorel Industrie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M18Q / ISIN: CA25822C3049

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dorel Industries A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dorel Industries A lässt sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dorel Industries A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,126 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 414,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 457,1 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -3,339 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -7,230 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,67 Milliarden CAD, gegenüber 1,89 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Dorel Industries Inc (A) Multiple Voting

Analysen zu Dorel Industries Inc (A) Multiple Voting

Newssuche

Aktien in diesem Artikel

Dorel Industries Inc (A) Multiple Voting 3,22 0,00% Dorel Industries Inc (A) Multiple Voting

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

