Ausblick: Dorel Industries A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dorel Industries A lässt sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dorel Industries A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,126 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 414,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 457,1 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -3,339 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -7,230 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,67 Milliarden CAD, gegenüber 1,89 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at