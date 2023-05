Ausblick: Dorel Industries A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dorel Industries A lässt sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dorel Industries A die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,907 CAD. Dies würde einen Gewinn von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Dorel Industries A -0,979 CAD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 562,1 Millionen CAD gegenüber 551,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,351 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,663 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,15 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at