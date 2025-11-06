Dorel Industrie a Aktie

WKN DE: A0M18Q / ISIN: CA25822C3049

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dorel Industries A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dorel Industries A öffnet am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,517 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,920 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 14,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 411,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 483,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -2,557 CAD, gegenüber -7,230 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,64 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

