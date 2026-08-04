Ausblick: Dorel Industries A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dorel Industries A wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,589 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,910 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 4,10 Prozent auf 388,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Dorel Industries A noch 404,9 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,861 CAD, gegenüber -6,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,57 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at