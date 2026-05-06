Ausblick: Dorel Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dorel Industries wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,580 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 299,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 459,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,160 USD im Vergleich zu -6,100 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at