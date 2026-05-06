Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Dorel Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dorel Industries wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,580 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 299,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 459,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,160 USD im Vergleich zu -6,100 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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