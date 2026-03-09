Dorel Industries Aktie
Ausblick: Dorel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dorel Industries gibt am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,130 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 295,5 Millionen USD für Dorel Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 457,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,380 USD, gegenüber -7,230 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,89 Milliarden CAD generiert wurden.
