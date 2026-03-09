Dorel Industries Aktie

Dorel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dorel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dorel Industries gibt am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,130 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 295,5 Millionen USD für Dorel Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 457,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,380 USD, gegenüber -7,230 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,89 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Dorel Industries Inc.

Analysen zu Dorel Industries Inc.

Aktien in diesem Artikel

Dorel Industries Inc. 1,06 0,95% Dorel Industries Inc.

