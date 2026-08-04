Ausblick: Dorel Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dorel Industries wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dorel Industries noch ein Verlust pro Aktie von -1,910 CAD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 283,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 404,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,340 USD, gegenüber -6,100 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,13 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at