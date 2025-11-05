Ausblick: Dorian LPG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dorian LPG wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Dorian LPG 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 125,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 51,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dorian LPG 82,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 434,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 353,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at