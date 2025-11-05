Dorian LPG Aktie

Dorian LPG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1135G / ISIN: MHY2106R1100

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dorian LPG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dorian LPG wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Dorian LPG 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 125,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 51,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dorian LPG 82,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 434,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 353,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Dorian LPG LTD 25,08 2,20% Dorian LPG LTD

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

