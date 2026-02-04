Dorian LPG Aktie
WKN DE: A1135G / ISIN: MHY2106R1100
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dorian LPG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dorian LPG wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Dorian LPG soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,86 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 451,0 Millionen USD, gegenüber 353,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
