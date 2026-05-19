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WKN DE: A1135G / ISIN: MHY2106R1100

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dorian LPG stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dorian LPG äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 71,88 Prozent auf 130,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,31 USD, gegenüber 2,14 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 455,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 353,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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