Ausblick: Dorian LPG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dorian LPG wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,25 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dorian LPG noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 97,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,1 Millionen USD gegenüber 84,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,54 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 595,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 481,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at