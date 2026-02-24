Dorman Products Aktie
WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dorman Products legt Quartalsergebnis vor
Dorman Products präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,77 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 573,4 Millionen USD – ein Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dorman Products 533,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,82 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 2,17 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
