Dorman Products Aktie

Dorman Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dorman Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dorman Products wird am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dorman Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 524,9 Millionen USD gegenüber 507,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dorman Products IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Dorman Products IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dorman Products IncShs 95,50 1,60% Dorman Products IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
07:27 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen