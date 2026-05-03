Ausblick: Dorman Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dorman Products wird am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dorman Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 524,9 Millionen USD gegenüber 507,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at