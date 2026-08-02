Ausblick: Dorman Products veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dorman Products lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,89 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,05 Prozent verringert. Damals waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dorman Products in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 582,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 541,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,28 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at