Dorman Products Aktie
WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dorman Products zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dorman Products stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 565,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dorman Products einen Umsatz von 543,7 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,66 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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