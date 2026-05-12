Ausblick: DoubleUGames stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DoubleUGames gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1937,37 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1726,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 24,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 201,94 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 161,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8661,70 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6651,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 818,52 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 719,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at