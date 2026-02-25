Ausblick: DoubleVerify legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DoubleVerify öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,162 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 208,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,6 Millionen USD umgesetzt.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,290 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 751,7 Millionen USD, gegenüber 656,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at