DoubleVerify Holdings Aktie

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WKN DE: A3CM05 / ISIN: US25862V1052

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: DoubleVerify verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DoubleVerify präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,054 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 180,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,529 USD, gegenüber 0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 818,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 748,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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