Ausblick: Douglas Dynamics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Douglas Dynamics veröffentlicht am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,528 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Douglas Dynamics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 170,0 Millionen USD – ein Plus von 18,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Douglas Dynamics 143,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 641,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 568,5 Millionen USD generiert wurden.

