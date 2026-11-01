Douglas Dynamics Aktie
WKN DE: A1CVGB / ISIN: US25960R1059
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Dynamics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Douglas Dynamics öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,923 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 34,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 218,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 162,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 775,6 Millionen USD, gegenüber 656,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas Dynamics Inc
|
07:01
|Ausblick: Douglas Dynamics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Douglas Dynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Douglas Dynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Douglas Dynamics Inc
Aktien in diesem Artikel
|Douglas Dynamics Inc
|35,20
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.