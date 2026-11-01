Ausblick: Douglas Dynamics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Douglas Dynamics öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,923 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 34,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 218,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 162,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 775,6 Millionen USD, gegenüber 656,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net