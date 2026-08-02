Ausblick: Douglas Dynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Dynamics lässt sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas Dynamics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 219,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 194,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,96 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 771,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 656,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at