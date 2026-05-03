Douglas Dynamics Aktie
WKN DE: A1CVGB / ISIN: US25960R1059
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Dynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Douglas Dynamics lässt sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Douglas Dynamics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,135 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Douglas Dynamics 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 133,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Douglas Dynamics einen Umsatz von 115,1 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,61 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 731,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 656,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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