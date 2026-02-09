Douglas Emmett Aktie

Douglas Emmett für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Emmett wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,055 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Douglas Emmett im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 252,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,078 USD im Vergleich zu 0,130 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD, gegenüber 986,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

