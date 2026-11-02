Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Douglas Emmett wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 256,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas Emmett Inc
|
07:01
|Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Douglas Emmett verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Douglas Emmett Inc
Aktien in diesem Artikel
|Douglas Emmett Inc
|10,13
|-0,78%