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WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Douglas Emmett präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Emmett wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 256,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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