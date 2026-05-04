Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Douglas Emmett wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,17 Prozent auf 251,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Douglas Emmett noch 251,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,173 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,090 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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