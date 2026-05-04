Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Douglas Emmett wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,17 Prozent auf 251,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Douglas Emmett noch 251,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,173 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,090 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at