Douglas Emmett Aktie
WKN DE: A0LCP8 / ISIN: US25960P1093
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas Emmett präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Douglas Emmett stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,027 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Douglas Emmett in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 253,4 Millionen USD im Vergleich zu 252,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,117 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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