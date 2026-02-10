Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Douglas stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR gegenüber 1,51 EUR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,67 Milliarden EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Douglas 1,65 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,63 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,72 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,58 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
