Ausblick: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Douglas stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR gegenüber 1,51 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,67 Milliarden EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Douglas 1,65 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,63 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,72 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,58 Milliarden EUR waren.

