Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Douglas wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,043 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 EUR je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 966,2 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,67 Milliarden EUR, gegenüber 4,58 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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