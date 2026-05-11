Ausblick: Douglas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Douglas wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,043 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 EUR je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 966,2 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,67 Milliarden EUR, gegenüber 4,58 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at