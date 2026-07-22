Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Dover gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dover präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,72 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dover einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie eingefahren.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,05 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dover für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,21 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,94 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 8,67 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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