Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Dover legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dover wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
19 Analysten schätzen, dass Dover für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,57 Milliarden USD, gegenüber 8,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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