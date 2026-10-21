Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dover stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,85 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dover 2,19 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dover in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD im Vergleich zu 2,08 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,68 Milliarden USD, gegenüber 8,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dover Corp.
|
21.10.26
|Ausblick: Dover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Dover legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dover Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Dover Corp.
|175,95
|-0,45%