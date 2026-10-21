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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Dow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dow präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,638 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 697,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Dow nach den Prognosen von 14 Analysten 11,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,97 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,700 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,74 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 39,97 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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