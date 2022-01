Ausblick: Dow stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dow präsentiert in der am 27.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dow im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,810 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,30 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 33,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,86 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,66 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 54,83 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 38,54 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at