Ausblick: Dow stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dow wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,10 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,74 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 44,36 Milliarden USD, gegenüber 39,97 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at