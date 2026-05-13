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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: DOWA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DOWA wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 648,62 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DOWA 56,02 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 226,07 Milliarden JPY – ein Plus von 40,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DOWA 161,42 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 939,69 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 455,60 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 722,52 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 678,67 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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