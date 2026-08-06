DOWA HOLDINGS Aktie
WKN: 858423 / ISIN: JP3638600001
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: DOWA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DOWA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 225,79 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 110,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 107,50 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll DOWA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 225,82 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 41,03 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 994,40 JPY im Vergleich zu 1049,83 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 940,43 Milliarden JPY, gegenüber 745,41 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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