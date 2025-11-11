DOWA HOLDINGS Aktie

DOWA HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858423 / ISIN: JP3638600001

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: DOWA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DOWA wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 139,30 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DOWA noch 146,76 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 161,16 Milliarden JPY – ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DOWA 163,60 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 435,22 JPY je Aktie, gegenüber 455,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 681,92 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 678,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

