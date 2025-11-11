DOWA HOLDINGS Aktie
WKN: 858423 / ISIN: JP3638600001
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: DOWA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DOWA wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 139,30 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DOWA noch 146,76 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 161,16 Milliarden JPY – ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DOWA 163,60 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 435,22 JPY je Aktie, gegenüber 455,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 681,92 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 678,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DOWA HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: DOWA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: DOWA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: DOWA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: DOWA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.05.25