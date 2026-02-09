Ausblick: DOWA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DOWA lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 150,39 JPY je Aktie gegenüber 54,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 164,66 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei DOWA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 189,08 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 541,32 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 455,60 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 709,78 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 678,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at