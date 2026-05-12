Doximit a Aktie
WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Doximity A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Doximity A präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,15 Prozent auf 144,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 643,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 570,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doximity Inc Registered Shs -A-
|
12.05.26
|Ausblick: Doximity A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Doximity A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Doximity A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Doximity A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Doximity Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Doximity Inc Registered Shs -A-
|23,38
|-11,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.