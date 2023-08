Ausblick: Doximity A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Doximity A wird am 08.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,143 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Doximity A noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 107,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,789 USD je Aktie, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 501,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 419,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at