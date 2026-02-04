Ausblick: Doximity A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Doximity A lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Doximity A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,447 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 181,6 Millionen USD gegenüber 168,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 645,3 Millionen USD, gegenüber 570,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at