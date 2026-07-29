Ausblick: DPM Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DPM Metals wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass DPM Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 AUD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DPM Metals in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 533,9 Millionen AUD im Vergleich zu 287,4 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,00 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,09 AUD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,99 Milliarden AUD, gegenüber 1,36 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at